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        Saray'da 50 büyükbaş hayvanda usulsüzlük tespit edildi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan denetimde, ırk, cinsiyet ve küpe numaraları birbiriyle uyuşmayan 50 büyükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanların, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan sevkine ilişkin arilik kurallarına aykırı şekilde getirildiği belirlenirken, hayvanların en yakın mezbahaya sevk edilerek kesimlerinin yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Saray'da 50 büyükbaş hayvanda usulsüzlük tespit edildi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan denetimde, ırk, cinsiyet ve küpe numaraları birbiriyle uyuşmayan 50 büyükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanların, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan sevkine ilişkin arilik kurallarına aykırı şekilde getirildiği belirlenirken, hayvanların en yakın mezbahaya sevk edilerek kesimlerinin yapılacağı bildirildi.

        Saray ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi'nde Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, bir işletmedeki büyükbaş hayvanların kimlik bilgileri ile fiziksel özellikleri arasında uyumsuzluklar olduğu belirlendi.

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        Denetim sırasında bazı hayvanların ırk ve cinsiyet bilgilerinin TURKVET sistemindeki kayıtlarla örtüşmediği görüldü. Örnek olarak, fiziksel olarak Angus ırkı olduğu değerlendirilen bir hayvanın sistem kayıtlarında Holstein ırkı ve dişi olarak göründüğü tespit edildi.

        Bir başka incelemede ise işletme kayıtlarında TR201971602 küpe numarasıyla yer alan hayvanın kulağında TR221971602 numaralı küpenin takılı olduğu belirlendi. Söz konusu hayvanın ırkının da Simental olduğu tespit edildi.

        50 hayvan için işlem başlatıldı

        İşletmede yapılan kontrollerde toplam 50 büyükbaş hayvanda söz konusu uyumsuzlukların bulunduğu belirlendi. Hayvanların, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan sevkine ilişkin arilik kurallarına aykırı şekilde getirildiğinin tespit edilmesi üzerine, en yakın mezbahaya sevk edilerek kesimlerinin yapılacağı bildirildi.

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        Olayla ilgili işletme sahibi ve çalışanları hakkında gerekli suç duyurusunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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