Tekirdağ'da 1813 yılına tarihlenen tarihi kitabe bulundu

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde, Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa’nın kızı Şâhı Hubân Hanım’a ait olduğu değerlendirilen ve 1813 yılına tarihlenen tarihî kitabe bulundu. Kitabe, korunması ve bilimsel incelemelerinin yapılması amacıyla Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Tekirdağ’ın tarihî ve kültürel mirasına ışık tutabilecek eser, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde ortaya çıkarıldı. Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, arazide bulunan tarihî kitabeyi Tekirdağ Müze Müdürlüğüne bildirerek eserin koruma altına alınması ve incelenmesi için teslim edilmesini sağladı.

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Osmanlı dönemine ait izler taşıyor

Kitabe üzerinde yapılan ilk okumaya göre eserin, Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa’nın kızı Şâhı Hubân Hanım’a ait bir mezar taşı kitabesi olduğu değerlendiriliyor. Kitabenin son satırında yer alan 1228 tarihinin, Hicrî takvime göre 1813 yılına karşılık geldiği belirtildi.

Osmanlı dönemine ait kitabeler, geçmişte yaşamış kişilerin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgi sunmalarının yanı sıra dönemin dilini, edebî anlayışını, inanç dünyasını ve taş işçiliği geleneğini de yansıtıyor. Bu yönüyle tarihî eserin, yapılacak ayrıntılı incelemeler sonucunda Tekirdağ ve çevresinin geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.

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Müze envanterine alınması değerlendirilecek

Tekirdağ Müze Müdürü Abdül Gani Tarkan, kitabenin yapılacak incelemelerin ardından müze envanterine alınmasının değerlendirileceğini ifade etti.

Koruma altına alınan tarihî kitabenin, bilimsel incelemelerle birlikte Osmanlı döneminin bölgedeki tarihî izlerinin aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.