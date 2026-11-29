Tekirdağ'ın Saray ilçesinde derenin taşması sonucu bulundukları bölgede mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muhtemel risklere karşı bazı yollar ise geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Saray’da yaşanan dere taşkını nedeniyle belediye ekipleri sahada çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, taşkın nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Taşkınların oluşturabileceği risklere karşı güvenlik tedbirleri alınırken, bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Fen İşleri, Afet İşleri ve Zabıta ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara karşı gece boyunca sahada görev yapacağı ve teyakkuz hâlinde olacağı bildirildi.