Şiddetli fırtına binaların dış cephelerini söktü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle bazı binaların dış cephe kaplamaları yerinden sökülerek çevreye savruldu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle bazı binaların dış cephe kaplamaları yerinden sökülerek çevreye savruldu.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların dış cephelerinde hasar meydana geldi. Binalardan kopan kaplama parçaları, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerlerinden ayrıldı. Dış cephelerin zarar gördüğü binalarda ortaya çıkan görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yetkililer kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan, fırtınanın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların bina çevrelerinde, ağaç altlarında ve uçabilecek malzemelerin bulunduğu alanlarda tedbirli olmaları istendi.
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