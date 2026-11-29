TEKİRDAĞ'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle ağaçlar devrildi, Saray ilçesinde dere taştı. Marmara Denizi'ndeki büyük dalgalar nedeniyle yük gemileri kıyıya demirlerken, balıkçı tekneleri ise denize açılamadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hürriyet Mahallesi'nde fırtınanın etkisiyle 1 ağaç kökünden sökülüp yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Marmara Denizi'nde etkisini artıran fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamazken, uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda büyük gemi de Süleymanpaşa kıyılarına demirledi.

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SARAY'DA DERE TAŞTI

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bazı dereler taştı. Pazarcık Mahallesi'ndeki Galata Deresi'nin yatağından taşması üzerine Soğuksu kara yolu üzerindeki köprü sular altında kaldı. Köprünün bulunduğu kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kuvvetli yağış, ilçede yer yer etkisini sürdürüyor.