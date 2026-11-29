Tekirdağ'da 90 kilometre hızındaki fırtına etkisini gösterdi: Ağaçlar ve tabelalar devrildi
Tekirdağ'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde ağaçlar devrilirken, Namık Kemal Mahallesi'nde tabelalar rüzgarın etkisiyle yere düştü.
Tekirdağ'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde ağaçlar devrilirken, Namık Kemal Mahallesi'nde tabelalar rüzgarın etkisiyle yere düştü.
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısının ardından kentte gece saat 03.00 sıralarında rüzgar şiddetini artırdı. Tekirdağ'da etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde kentte olumsuzluklara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısının ardından etkisini artıran rüzgar, Süleymanpaşa ilçesinde ağaçların ve tabelaların devrilmesine yol açtı.
Gece saat 03.00 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Devrilen ağaçlar çevrede dikkat çekerken, fırtınanın şiddeti vatandaşlar tarafından da hissedildi. İlçenin Namık Kemal Mahallesi'nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle tabelalar devrildi. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, kentte farklı noktalarda olumsuzluklara neden olurken, yaşananlar şiddetli rüzgarın etkisini gözler önüne serdi.
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