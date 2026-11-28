Kazada yaralanan kamyonet ve patpat sürücüleri ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde patpatta yolcu olarak bulunan B.Ç. (13) isimli çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonet ile patpat olarak bilinen tarım aracının çarpıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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