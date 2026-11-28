Soytürk, 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ile de ayrı ayrı görüşerek vedalaştı.

Bakanlıkların hizmetlerinin vatandaşlara etkin şekilde ulaştırılmasında kurum müdürlerinin önemli görev üstlendiğini belirten Soytürk, çalışmalarından dolayı teşekkür ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kurum müdürleri ve askeri yetkilileri kabul ederek vedalaştı.

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