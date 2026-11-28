Tekirdağ'da uluslararası bilim yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, proje hazırlık süreçlerinde edindikleri deneyimleri akranlarıyla paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi kapsamında, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi'nde bilim ve araştırma konulu söyleşi düzenlendi.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda derece elde ederek ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek ISEF Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan öğrenciler, proje süreçlerini anlattı.

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Söyleşide, Çerkezköy Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencilerinin "Roketlerde Aktif, Pasif ve Hibrit Kontrollü Sistemlerin Tasarımı ve Optimizasyonu" ile Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin "ALTIME-PRO (Algorithmic Time Management Program)" adlı projeleri ele alındı.

Öğrenciler, projelerin hazırlık aşamalarını, araştırma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükleri ve elde ettikleri kazanımları paylaşarak bilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin deneyimlerini aktardı.

Uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olmanın kendileri için taşıdığı önemi de anlatan öğrenciler, arkadaşlarına bilimsel çalışmalar konusunda ilham verdi.

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Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çelik ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahar Yonucu katıldı.

Programın sonunda öğrenci ve öğretmenlere belge ve hediye takdim edildi.