Tekirdağ'da antimikrobiyal direnç konusunda bilgilendirme yapıldı
Tekirdağ'da Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında vatandaşlara bilinçli ilaç kullanımı konusunda bilgi verildi.
Tekirdağ'da Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında vatandaşlara bilinçli ilaç kullanımı konusunda bilgi verildi.
Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara antimikrobiyallerin akılcı kullanımı ve antimikrobiyal dirençle mücadele konularında bilgi aktarıldı.
Etkinlikte ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Çalışmayla, antimikrobiyal ilaçların bilinçsiz kullanımının önlenmesi, direnç konusunda farkındalık oluşturulması ve antibiyotiklerin etkinliğinin korunmasına katkı sağlanması amaçlandı.
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