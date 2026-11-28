Tekirdağ'da akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı eğitimi düzenlendi
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Haftası kapsamında eğitim düzenlendi.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Haftası kapsamında eğitim düzenlendi.
Hastanede eczacı Nilsu Tuncel tarafından verilen eğitimde, ilaçların doğru ve güvenli kullanımı, antibiyotiklerin hekim önerisi doğrultusunda alınması ve bilinçsiz antibiyotik tüketiminin yol açabileceği riskler anlatıldı.
Akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı eğitimde, katılımcılara ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.
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