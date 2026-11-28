Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen etkinliğin, öğretmenlerin kültürel birikimlerini zenginleştirmesi ve farklı alanlardaki kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Uygulamalı çalışmalarla bilgi ve becerilerini geliştiren öğretmenler, birlikte üretim yaparak deneyimlerini paylaşma imkanı da elde etti.

Tekirdağ Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen etkinliğe 22 öğretmen ve 2 eğitmen katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.