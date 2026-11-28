Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeniyol, Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Eğitim Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Bülent Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol'u ziyaret etti.

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