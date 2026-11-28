Eğitim Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kaya'dan İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret
Eğitim Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Bülent Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol'u ziyaret etti.
Giriş: 28.11.2026 - 11:18 Güncelleme:
Eğitim Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Bülent Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol'u ziyaret etti.
Yeniyol, makamında gerçekleşen ziyarette Kaya ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeniyol, Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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