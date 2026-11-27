TREDAŞ, dijital dönüşüm ve operasyonel verimlilik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası ödüle layık görüldü.

TREDAŞ’ta veri merkezlerinin konsolidasyonu, siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve güvenlik duvarlarının kesintisiz geçişini kapsayan operasyonel verimlilik projesi, IDC CIO Excellence Awards 2026 kapsamında ödül aldı.

Kurum bünyesinde hayata geçirilen proje kapsamında bilgi teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve iş sürekliliğinin desteklenmesi hedeflendi. Güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışma ile mevcut teknoloji altyapısının daha etkin ve güvenilir şekilde yönetilmesine yönelik adımlar atıldı.

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TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, projenin farklı iş birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirterek, kurum içi iş birliğinin teknoloji projelerindeki önemine dikkat çekti. Ergin, teknolojik altyapıyı sürekli geliştirmeyi ve operasyonel süreçleri daha verimli hale getirmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, dijital dönüşüm çalışmalarının hizmet sürekliliğini ve kurumsal yetkinlikleri güçlendirecek şekilde devam edeceğini kaydetti.