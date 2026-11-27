Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eser ve hizmet siyasetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda hastaneler, yollar, eğitimde köklü reformları hayata geçirdik ve gerçekten ülkemizin geldiği noktada eser ve hizmet siyasetinin yanında aynı zamanda sosyal politikalar alanında da emeklisiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, kadın haklarıyla Türkiye'ye devrimler getiren bir AK Parti var." dedi.

Kente gelen Bakan Göktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyede Göktaş'ı Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve belediye personeli karşıladı.

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Başkan Yüceer, kentte yürüttükleri çalışmalarla ilgili Bakan Göktaş'a bilgi verip, ziyaretin sonunda Karacakılavuz Dokuması hediye etti.

Bakan Göktaş ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını partililere ileten Göktaş, meclis toplantısının hayırlı olmasını diledi.

Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Eser ve hizmet siyasetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda hastaneler, yollar, eğitimde köklü reformları hayata geçirdik ve gerçekten ülkemizin geldiği noktada eser ve hizmet siyasetinin yanında aynı zamanda sosyal politikalar alanında da emeklisiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, kadın haklarıyla Türkiye'ye devrimler getiren bir AK Parti var." diye konuştu.

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AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele ve engelli politikaları konusunda önemli reformlar gerçekleştirildiğini ifade eden Göktaş, 24 yıl önce kimsenin kadına yönelik şiddetten bahsetmediğini dile getirdi.

Tekirdağ'a daha iyi hizmet sunmak için çalışacaklarını vurgulayan Göktaş, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaları Tekirdağ'ın her bir semtine, her bir hanesine ulaştırmak için yapıyoruz. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı geride bırakmama anlayışıyla hareket ediyoruz. Bundan sonra da Tekirdağ'a neden daha iyi hizmet götürmeyelim, neden daha iyisini yapmayalım, neden daha kapsayıcı olmayalım? Yapmışken en iyisini yapalım." ifadelerini kullandı.

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Bakan Göktaş, evlilik kredisi desteğine ilişkin de bilgi vererek, uygulamadan yararlanan genç çiftlere sağlanan imkanları anlattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de AK Parti ailesine katıldıktan sonra ilk kez geniş katılımlı bir buluşmada partililerle bir araya geldiğini aktardı.

Yüceer Tekirdağ'a hizmet etmek için çalışacağını belirterek, kendisini partiye kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Marmaraereğlisi Belediye Meclis Üyesi Uğur Kaya'ya rozet taktı.