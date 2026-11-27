AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eser ve hizmet siyasetinin yanında aynı zamanda sosyal politikalar alanında da emeklisiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, kadın haklarıyla Türkiye'ye devrimler getiren bir AK Parti var" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere kente geldi. Göktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i makamında ziyaret etti. Göktaş'ı burada Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı. Bakan Özdemir daha sonra Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

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'SOSYAL POLİTİKALARDA DEVRİMLER GETİREN BİR AK PARTİ VAR'

Burada konuşan Bakan Göktaş, eser ve hizmet siyasetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Göktaş, "Hastaneler, yollar, eğitimde köklü reformları hayata geçirdik ve gerçekten ülkemizin geldiği noktada eser ve hizmet siyasetinin yanında aynı zamanda sosyal politikalar alanında da emeklisiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, kadın haklarıyla Türkiye'ye devrimler getiren bir AK Parti var. Bunu söylerken de gerçekten hiçbir tevazuda bulunmayacağım. 2 gün önce 25 Kasım Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ydü ve bundan 24 sene önce kimse kadına karşı şiddetten bahsetmezdi, kimse engelli politikalardan bahsetmezdi. Engellilerle ilgili hiçbir politika doğru dürüst hayata geçirilmemişti. Tabii bu büyük devrimin mimarı 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve bu vizyonu bütün Türkiye'ye yayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu rekorlardan dolayı kendisine gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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'HEDEFİMİZ TEKİRDAĞ'I HAK ETTİĞİ MERKEZE GETİRMEK'

Tekirdağ'da güzel hizmetler gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Göktaş, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaları, bütün vatandaşlarımıza, Tekirdağ'ın her bir semtine, her bir hanesine ulaşması için yapıyoruz. Devlet olarak, merkezi hükümet olarak elbette hiçbir vatandaşımızı geride bırakmama anlayışıyla hareket ediyoruz. Ancak bundan sonra kıymetli başkanlarımızın AK davamıza katılmasıyla birlikte, Tekirdağ'a neden daha iyi hizmet götürmeyelim? Neden daha iyisini yapmayalım? Neden daha kapsayıcı olmayalım? Yapmışken en iyisini yapalım ve yaparsa kim yapar? Dolayısıyla bizim hedefimiz bu birliktelik, beraberlik, bu hizmeti bütün Tekirdağ'ı daha iyi şekilde yapmak ve Tekirdağ'ı gerçekten hak ettiği merkeze getirmek. Çünkü Tekirdağ yatırım anlamında, potansiyel anlamında gerçekten çok daha iyisini hak ediyor. Bir yandan denizi var, bir yandan sanayisi var, bir yandan limanı var, bir yandan havalimanına çok yakın bir yolu var. Marmara Otoyolu hemen çok yakın. Ve burası artık şehrin, ülkenin doğrudan merkezi. Bu kadar potansiyeli biz tekrar daha iyi seviyelere taşınmak için ve Tekirdağ'ı hak ettiği yere getirmek için, bu Büyükşehri hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

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'249 BİN GENCİMİZİ EVLENDİRDİK'

Bakanlığın, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında 249 bin gencin evlendirildiğini söyleyen Göktaş, "Biliyorsunuz 18-29 yaş arasındaki gençlerimize 250 bin liraya varan bir desteğimiz var. Ocak ayında da güncellenecek. Bugüne kadar 249 bin gencimizi evlendirdik 1,5 yıl içerisinde. 2 yıl ödemesiz, 4 yıllık bir kredi ve her bebek sahibi olan ailemizin bu kredisini bir yıl öteliyoruz. 27 bin bebeğimiz oldu. Tekirdağ'da da güzel haberler alıyoruz. İnşallah aramızdaki gençlerimiz, yuva kurmak istediğinde bu fona her zaman başvurabilir. Bizler de sizlere destek olmaya, büyük bir memnuniyetle aile kurma yolunda yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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'GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK DAHA İYİ HİZMET SUNACAĞIZ'

Tekirdağ'da hayata geçirilecek projelere de değinen Bakan Göktaş, “Başkanımızın da çok güzel çalışmaları ve projeleri var. Bugün gençlik merkezinden bahsetti. Bizler tabii geçtiğimiz yıl sosyal hizmet merkezinin temelini attık. Çok yakında tamamlanacak. İl müdürlüğümüzün binasının temelini attık, çok yakında tamamlanacak. Huzurevimizin ihalesi inşallah yıl sonuna bitmeden, yıl sonu gelmeden inşallah huzur evimizin de ihalesini yapacağız. Ve Tekirdağ merkezi de huzurevine inşallah tekrardan kavuşacak. Bunun gibi pek çok müjdeyi bekleyen hemşehrilerimiz var. Bunları hızlandırmak, daha kapsayıcı hale getirmek ve bütün vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda hem yerelde hem merkezde destek olabilmek adına var gücümüz bizim bütün güçlerimizi birleştirerek Tekirdağ'ımıza daha iyi hizmet sunacağız. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.

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'SİYASETİ MAKAM DEĞİL HİZMET YOLU OLARAK GÖRDÜM'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de AK Parti'ye katıldıktan sonra, ilk kez bu kadar büyük geniş kapsamlı bir buluşmada bir araya geldiklerini söyledi. Yüceer, "O yüzden gerçekten hem heyecanlıyım hem de büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle bizleri büyük ailenin bir parçası olarak kabul eden, gösterdiği güven ve ortaya koyduğu liderlikle ülkemizin geleceğine yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum. Bu yeni başlangıçta gösterilen yakınlık, destek ve samimiyet benim için gerçekten çok kıymetli. Allah razı olsun, sağ olun var olun. Elbette ben de bu göreve layık olmak, Tekirdağ'a daha güçlü hizmet etmek ve şehrimize değer katacak çalışmalara imza atmak için bütün gücümle çalışacağımın sözünü veriyorum. Hayatım boyunca aynı anlayışla çalıştım. Yaptığım her görevi elimden gelenin en iyisi olacak şekliyle, yaptığım işin sorumluluğunun gereğiyle hareket ettim. Ve ben siyaseti sadece bir makam, bir unvan aracı olarak değil, insanlara hizmet etmenin, insanlara dokunmanın, sorunlara çözüm üretmenin, yaşadığımız şehre değer katmanın ve kalıcı eserler bırakmanın bir yolu olarak gördüm. Bugün de değişmeyen şey budur" dedi.

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Konuşmaların ardından İl Başkanı Ali Gümüş tarafından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a hediye verildi. Daha sonra Bakan Göktaş tarafından Yeni Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Marmaraereğlisi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur Kaya'ya parti rozeti takıldı. Göktaş, ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi inşaatına gidip, Başkan Yüceer'den bilgi aldı.