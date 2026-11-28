Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı patpattaki çocuk öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
E.İ. (24) idaresindeki 59 AFG 222 plakalı kamyonet, Çavuşköy Mahallesi'nde O.Ç. (31) yönetimindeki patpata arkadan çarptı.
Çarpma sonucu patpat tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, patpatta yolcu olarak bulunan B.Ç. (13) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.