TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin çarptığı pat pat adı verilen tarım aracındaki Burhan Çekiç(14) öldü, babası ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Çekiç'in kaza yerine gelen yakınları gözyaşları döktü.

Kaza, saat.13.30 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara yönüne giden Erdem İşcan (24) yönetimindeki 59 AFG 222 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Oktay Çekiç'in kullandığı pat pat adı verilen tarım aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pat pat yol kenarındaki demir yön tabelasına çarpıp devrildi, kamyonet ise şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede tarım aracında bulunan Burhan Çekiç'in öldüğü, aracı kullanan babası Oktay Çekiç ile kamyonet sürücüsü Erdem İşcan'ın da yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazanın ardından hayatını kaybeden Burhan Çekiç'in ağabeyi Bulut Çekiç ve yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşı döktü.

Ölen Burhan Çekiç'in dedesi Kenan Çekiç de gözyaşlarını tutamadı. Dede Çekiç, "Malkara'dan Çavuşköy Mahallesi'ne benim çocuğum kömür getirdi. Kömürü indirdikten sonra Malkara'ya dönüş yaparken, kendi yolunda giderken emniyet şeridinin dışında kamyon arkadan sol taraftan çocuğuma vuruyor ve torunum olay yerinde ölüyor. Çok üzgünüm" dedi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Burhan Çekiç'in cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.