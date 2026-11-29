TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Özellikle son 15 yılda ülkemizde şeker hastası sayısında çok ciddi bir artış var. 3,5 milyonlardan bugün 10 milyon rakamına ulaşmış durumdayız. Bu devasa bir artış" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan, şeker hastalığının, kan şekerinin referans değerlerinin üzerine çıkmasıyla tanı alan bir hastalık olduğunu ve özellikle son 15 yıldaki hasta sayısında ciddi artış olduğunu söyledi. Doğan, "Özellikle son 15 yılda ülkemizde şeker hastası sayısında çok ciddi bir artış var. 3,5 milyonlardan bugün 10 milyon rakamına ulaşmış durumdayız. Bu devasa bir artış. Ülke genelini etkilediği gibi Marmara Bölgesi'nde de yine bulunduğumuz bölgede de bu artış mevcut oransallarda devam etmektedir. Şeker hastalığını tetikleyen temel nedenlere baktığımızda 1 obezite, 2 hareketsiz yaşam, 3 beslenme bozukluğu. Özellikle bu 15 yılda biz klasik, geleneksel beslenme tüketimimizden uzaklaştık. Paketli gıdalar, hazır tüketim, sipariş vesaire, hazır tüketme yönünde toplumda müthiş bir davranış değişikliği, beslenme değişikliği gelişti. Özellikle bu konunun irdelenmesi ve tekrardan bir değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

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'YAŞLI NÜFUS OLAN YERLERDE ŞEKER HASTASI SAYISI DAHA YÜKSEK'

Yaşlı sayısının yüksek olduğu toplumlarda şeker hastası sayısının da arttığını belirten Doğan, "Her 10 yılda şekerli hasta sayısı artmaktadır. Üzerine eklemlenerek artmaktadır. Toplum yaşlanması da bunun bir oransalıdır. Bölgesel farklılığının bir sebebi de ülkemizde bazı bölgelerde yaşlı nüfus diğer illere göre daha yüksek orandadır. Haliyle yaşlanmanın gerçekleşmiş olduğu Batı, Marmara gibi bölgelerimizde de şeker hastası sayısı Anadolu'nun diğer bölgelerine göre daha yüksek olarak tespit edilebilir. Şeker hastalığı temelde iki gruba ayrılır. Tip-1 diyabet ve Tip-2 gibi diyabet. Tip-1 diyabet daha çok çocukluk yaşlarında ortaya çıkan bir grup. Tip-2 diyabet ise ilerleyen yaş gruplarında ortaya çıkar. 30'lu yaşlarda bu sıklık başlar. Özellikle 40-60 yaş grubunda kümelenir. Ve yaş artmasıyla beraber şeker hastalığı görünme olasılığı artar" diye konuştu.

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'DOĞRU BESLENME VE GÜNDE EN AZ 10 BİN ADIM'

Doç. Dr. Doğan, çocuklarda temel sıkıntının geç tanı almadan kaynaklandığını dile getirerek, "Çocuklarla ilgili temel sıkıntı, geç tanı almalarıyla alakalı ilgili seyredebilir. Çocuklarla ilgili ortaya çıkan şeker hastalığı, özellikle çok su içme, idrara sık çıkma, gece altını ıslatma, iyi beslenmesine rağmen kilo kaybı gibi şikayetleri varsa mutlak suretle değerlendirilmesi gerekir. Şeker değerinin ölçülmesi gerekir. Koruyucu tedbirler her zaman kıymetlidir. Tabii ki şeker hastalığı durdurulabilir. Nasıl durduracağız? Doğru beslenmeyle beslenme şeklimizi değiştireceğiz. Mutlak suretle fiziksel aktiviteler hayatımızın bir parçası olacak. Günlük en az 10 bin adım, hedeflenen 20 bin adım. Bir efor kapasitemizin olması gerekiyor" dedi.

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'YAPILMASI GEREKEN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ'

Doğan, "Şeker hastalığını durdurmak, komplikasyonlarını asgariye indirmek mümkün. Bununla alakalı yapılması gereken yaşam tarzı değişikliğidir. Birinci sırada beslenme değişikliği. Hazır gıdalardan, paketli gıdalardan uzaklaşacağız. Kalorisi yüksek ürünler tüketmeyeceğiz. Daha çok geleneksel klasik yöntemlerle üretilmiş, evde hazırlanan, annemizin hazırladığı yemek beslenme türüne geri döneceğiz. Burada tabii ki hamurlu gıdaları, karbonhidrat ve glikozdan zengin gıdaları da azaltacağız. Bunun dışında efor çok önemli. Özellikle apartmanımızda, iş yerimizde, merdiven tüketimini artıracağız. Otobüslerden bir durak önce inelim, eve yürüyerek gidelim. Yapılması gereken şey, günlük asgari 10 bin adım atmak. Mümkünse bunu 20 bin adıma tamamlamak. Temel hedefimiz bu" diye konuştu.

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'UZUV KAYBININ EN ÖNEMLİ SEBEBİ'

Doç. Dr. Doğan, şeker hastalığının uzuv kayıplarına neden olabildiğine dikkat çekerek, "Şeker hastalığı, böbrek yetmezliğinin en önemli sebebi, diyalizin en önemli nedenlerinden biri. Buna bağlı olarak da ölüm nedenlerini tetikler. Görme kaybına sebebiyet verebilir. Kalp ve damar hastalıklarının yine en önemli tetikleyicilerinden bir tanesi. 'Sessiz ölüm' olarak tabir edilen gizli kalp krizlerinin, sessiz kalp krizlerinin en önemli sebeplerinden yine biri. Travmaya, kazaya bağlı olmayan uzuv kayıplarının da en önemli sebebidir. Kişinin ayak ampütasyonu dediğimiz bir organ, uzuv kaybının en önemli sebebi şeker hastalığıdır" dedi.