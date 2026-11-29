Tekirdağ'da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında yaşanan yankesicilik olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobile "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak Malkara istikametine kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil, yaklaşık 23 kilometre süren kovalamacanın ardından Malkara ilçesine bağlı Karacagür Mahallesi çıkışında durduruldu.
Araçta bulunan E.Ç, S.M. ve H.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.Ç. ve H.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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