Tekirdağ'da üniversite öğrencileri için üç yeni ulaşım hattı hizmete giriyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde öğrenci yurtları ile Malkara, Hayrabolu ve Muratlı meslek yüksekokulları arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 90, 91 ve 92 numaralı üç yeni otobüs hattını hizmete sunuyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde öğrenci yurtları ile Malkara, Hayrabolu ve Muratlı meslek yüksekokulları arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 90, 91 ve 92 numaralı üç yeni otobüs hattını hizmete sunuyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hatlarda hafta içi her gün karşılıklı seferler düzenlenecek. Öğrenciler, Süleymanpaşa'daki yurtlardan saat 06.45’te hareket edecek otobüslerle okullarına aktarma yapmadan ulaşabilecek.
Okullardan dönüş seferleri ise saat 17.00'de gerçekleştirilecek.
Yaz ve kış dönemlerinde sürdürülecek seferlerle, öğrencilerin eğitim kurumları ile barınma alanları arasındaki ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.
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