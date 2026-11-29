İl Sağlık Müdürlüğü binasının ve bir okulun dış cephe mantolama kaplamaları da şiddetli fırtına nedeniyle koptu.

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