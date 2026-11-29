Dalgalar kara yolunu taşla doldurdu
Tekirdağ'da etkili olan şiddetli fırtına, Şarköy ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizden gelen dalgaların kara yoluna taşıdığı taş ve kum birikintileri nedeniyle GaziköyUçmakdere yolu araç trafiğine kapandı.
Tekirdağ'da etkili olan şiddetli fırtına, Şarköy ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizden gelen dalgaların kara yoluna taşıdığı taş ve kum birikintileri nedeniyle GaziköyUçmakdere yolu araç trafiğine kapandı.
Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar, kıyı şeridindeki taş ve kumları yol üzerine sürükledi. Birikintiler nedeniyle araç geçişinin mümkün olmadığı güzergahta ulaşım durma noktasına geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, greyder yardımıyla yol üzerinde biriken taş ve kumları temizledi.
Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden araç trafiğine açılırken, güzergahta ulaşım normale döndü.
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