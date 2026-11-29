Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar, kıyı şeridindeki taş ve kumları yol üzerine sürükledi. Birikintiler nedeniyle araç geçişinin mümkün olmadığı güzergahta ulaşım durma noktasına geldi.

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli fırtına, Şarköy ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizden gelen dalgaların kara yoluna taşıdığı taş ve kum birikintileri nedeniyle GaziköyUçmakdere yolu araç trafiğine kapandı.

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