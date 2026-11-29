Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücü kursuna katılan 63 yaşındaki Nilfür Arıdağ, beş kez küçük hatalarla kaçırdığı direksiyon sınavını altıncı denemesinde geçerek B sınıfı ehliyet almaya hak kazandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde ikamet eden 63 yaşındaki Nilfür Arıdağ, azmi ve kararlılığıyla herkese örnek oldu. Ehliyet almak için Muratlı’da özel bir Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu’na başvuran Arıdağ, teorik (yazılı) sınavları ilk girişinde başarıyla tamamladı. Ancak iş direksiyon sınavına geldiğinde şanssızlık peşini bırakmadı. Girdiği ilk beş direksiyon sınavında ufak aksaklıklar nedeniyle başarısız olan Arıdağ, pes etmeyerek çalışmalarına devam etti.

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Altıncı denemede mutlu son

Büyük bir kararlılıkla altıncı kez direksiyon başına geçen Nilfür Arıdağ, bu kez parkuru hatasız tamamlayarak sınavı başarıyla geçti ve B sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazandı.

Duygularını dile getiren Arıdağ, "Hiç pes etmedim, en sonunda ehliyetimi kazandım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kurs eğitmeni Sinan Şerifoğlu da Arıdağ’ı tebrik ederek, "İşte azmin zaferi" değerlendirmesinde bulundu.