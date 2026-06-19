Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Serbest dalışta 4 ayda iki madalya kazanan gencin hedefi milli takım

        Serbest dalışta 4 ayda iki madalya kazanan gencin hedefi milli takım

        Tekirdağ'da yaşayan 25 yaşındaki Taygun Özel, yaklaşık 4 ay önce başladığı serbest dalışta elde ettiği iki Türkiye derecesinin ardından milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Serbest dalışta 4 ayda iki madalya kazanan gencin hedefi milli takım

        Tekirdağ’da yaşayan 25 yaşındaki Taygun Özel, yaklaşık 4 ay önce başladığı serbest dalışta elde ettiği iki Türkiye derecesinin ardından milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kuzeninin yönlendirmesiyle serbest dalış sporuna başlayan Özel, antrenör Sertan Aydın eşliğinde yoğun bir antrenman programıyla kısa sürede kendini geliştirdi.

        Nisan ayında ilk kez resmi bir müsabakaya katılan Özel, Tekirdağ’da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

        AA muhabirine açıklamada bulunan Özel, kısa sürede önemli başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Türkiye Şampiyonası’nın kendisi için verimli geçtiğini belirten Özel, "Yaklaşık 4 aydır serbest dalış yapıyorum. Kısa sürede sıkı çalışarak iki derece elde ettim. Bundan sonra da aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğim." dedi.

        Daha önce yamaç paraşütünde Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu ifade eden Özel, şimdi hedefinin milli takım formasını giymek ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu kaydetti.

        Antrenör Sertan Aydın ise sporcusunun kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini belirterek, ilk yarışmasında iki madalya kazanmasının gelecek adına önemli bir başarı olduğunu söyledi.

        Aydın, düzenli çalışmalarla Özel’in daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait

        Benzer Haberler

        Hurda atık yangını yarım asırlık ağacı küle çevirdi
        Hurda atık yangını yarım asırlık ağacı küle çevirdi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Çorlu'da, AVM'deki hırsızlık 200 saatlik kamera incelemesiyle çözüldü
        Çorlu'da, AVM'deki hırsızlık 200 saatlik kamera incelemesiyle çözüldü
        Çorlu'da araçtan ateş açan şüpheli tutuklandı
        Çorlu'da araçtan ateş açan şüpheli tutuklandı
        Çorlu'da 1989 Göçü anısına Göç Anıtı açıldı
        Çorlu'da 1989 Göçü anısına Göç Anıtı açıldı
        Hayrabolu'da bakımsız hastane yolu vatandaşları mağdur ediyor
        Hayrabolu'da bakımsız hastane yolu vatandaşları mağdur ediyor