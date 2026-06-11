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        Tekirdağ NKÜ Erkek Basketbol Takımı Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'nı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Tekirdağ NKÜ Erkek Basketbol Takımı Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı'nı makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çorum Belediyesi'ni 77-75 yenerek sezonu şampiyon tamamlayan takımın sporcuları ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

        Ziyarette sporcularla sohbet eden Soytürk, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik etti.

        Soytürk, yeni ligde başarılar diledi.

        Ziyarette, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı ve üniversite Genel Sekreteri Gökhan Saygı da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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