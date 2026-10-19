Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Muhtarlar Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Muhtarlar Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:02 Güncelleme:
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Muhtarlar Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında, muhtarların vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

        Muhtarlık kurumunun toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Soytürk, muhtarların devletin mahallelerdeki temsilcileri olduğunu vurguladı.

        Muhtarların altyapıdan nüfus hizmetlerine, asayişten eğitim ve sosyal yardımlara kadar pek çok alanda görev yaptığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

        "Tekirdağ'da mahallelerinin her türlü ihtiyacını tespit edip vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan mahalle muhtarlarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, muhtarlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel felaketinde can kaybı 6 oldu! Ayvansaray iskelesinde cansız beden bulundu!
        Sel felaketinde can kaybı 6 oldu! Ayvansaray iskelesinde cansız beden bulundu!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı
        OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        İşte 2027 yılında ödenecek vergiler
        İşte 2027 yılında ödenecek vergiler
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında
        6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Uluslararası Çorlu Yarı Maratonu düzenlendi
        Tekirdağ'da Uluslararası Çorlu Yarı Maratonu düzenlendi
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere toplandı
        Tekirdağ'da tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere toplandı
        Tekirdağlı kadınların manda mesaisi: Sabah 5'te başlıyor Birkaç mandayla ba...
        Tekirdağlı kadınların manda mesaisi: Sabah 5'te başlıyor Birkaç mandayla ba...
        TESKİ, yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor
        TESKİ, yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor
        Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği yapan kadınlar üretimle katkı sağlıyor
        Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği yapan kadınlar üretimle katkı sağlıyor