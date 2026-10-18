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        TESKİ, yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Naip Kil Ocakları mevkisinde kurduğu bent ve sal pompa sistemleriyle dereden akan yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        TESKİ, yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Naip Kil Ocakları mevkisinde kurduğu bent ve sal pompa sistemleriyle dereden akan yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor.

        TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, mevcut kaynakların korunması ve alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Naip Kil Ocakları mevkisinde kurulan sistemler aracılığıyla dereden boşa akan yağmur suları Yazır Göleti'ne yönlendiriliyor.

        Çalışmalar, yağmur sularının değerlendirilmesinin yanı sıra su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi açısından da önem taşıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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