TESKİ, yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor

Çalışmalar, yağmur sularının değerlendirilmesinin yanı sıra su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi açısından da önem taşıyor.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, mevcut kaynakların korunması ve alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Naip Kil Ocakları mevkisinde kurduğu bent ve sal pompa sistemleriyle dereden akan yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor.

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