Tekirdağ'da 1813 yılına tarihlenen kitabe bulundu

TEKİRDAĞ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde bulunan Osmanlı dönemi Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa’nın kızı Şah-ı Huban Hanım’a ait olduğu değerlendirilen, 1813 yılına tarihlenen mezar taşı kitabesi, Tekirdağ Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, arazi içerisinde bulunan tarihi kitabeyi Tekirdağ Müze Müdürlüğü’ne bildirerek eserin koruma altına alınması ve bilimsel incelemelerinin yapılması amacıyla teslim etti. Tekirdağ Müze Müdürü Abdül Gani Tarkan, kitabenin yapılacak incelemelerin ardından müze envanterine alınmasının değerlendirileceğini belirtti.

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Kitabe üzerinde yapılan ilk okumaya göre, eserin Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa’nın kızı Şah-ı Huban Hanım’a ait bir mezar taşı kitabesi olduğu değerlendirildi. Kitabenin son satırında yer alan 1228 tarihinin, miladi takvime göre 1813 yılına karşılık geldiği belirtildi.

Osmanlı dönemine ait kitabeler, geçmişte yaşamış kişilerin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgi sunmanın yanı sıra dönemin dilini, edebi anlayışını, inanç dünyasını ve taş işçiliği geleneğini de yansıtıyor. Bulunan kitabenin, yapılacak ayrıntılı incelemelerin ardından Tekirdağ ve çevresinin tarihi mirasına katkı sunması bekleniyor.