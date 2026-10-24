Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk'e ziyaret

Erdoğan da yeni yönetimle birlikte Yeşilay'ın çalışmalarını geliştirmek ve başarılı projelere imza atmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Vali Soytürk, Erdoğan'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı diledi.

Olağanüstü Genel Kurul'da şube başkanlığına seçilen Erdoğan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Valilik makamında Soytürk ile bir süre görüştü.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

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