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        Tekirdağ'da yıldırımın çarptığı kadın öldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yıldırımın çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yıldırımın çarptığı kadın öldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yıldırımın çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçede dün N.P. ile kızı A.P.'ye, ilçe merkezindeki evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarpmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine anne ve kızı Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anne N.P. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kızı A.P. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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