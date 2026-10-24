Tekirdağ'da yıldırımın çarptığı kadın öldü

Anne N.P. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kızı A.P. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlçede dün N.P. ile kızı A.P.'ye, ilçe merkezindeki evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarpmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine anne ve kızı Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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