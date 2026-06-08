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        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada uyuşturucu hap ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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