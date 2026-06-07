Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden modifiye araç tutkunları, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araya geldi. Havuzlar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda "Modifiye Tutkunları" Grubu tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 modifiye araç katıldı. Çorlu Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte "güzellik" ve "motor gücü" kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Araç sürücüleri zaman zaman gösteri yaparak dikkat çekerken, çocuklarıyla alana gelen aileler araçlarla fotoğraf çektirdi.

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