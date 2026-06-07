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        Tekirdağ kirazında 3 bin ton rekolte bekleniyor

        Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, adına festival düzenlenen kirazdan bu yıl 3 bin ton kiraz rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Tekirdağ kirazında 3 bin ton rekolte bekleniyor

        Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, adına festival düzenlenen kirazdan bu yıl 3 bin ton kiraz rekolte bekleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine geçen yıl 2 bin 460 ton rekolte elde edildiğini anımsattı.

        Bu yıl kent geneli 3 bin ton rekolte beklendiğini ifade eden Aksoy, Tekirdağ kirazının görüntüsü ve lezzetiyle adından söz ettirdiğini vurguladı.

        - "Yapraktan fazla kiraz var"

        Üreticilerden Eşref Meral, hasattan elde ettikleri verimden memnun olduklarını söyledi.

        Geçen yıl kiraz bahçelerinde istenilen verimin alınamadığını ancak bu yıl herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını anlatan Meral, "Bu yıl çok güzel. Kirazlar harika, 'yapraktan fazla kiraz var' desem yeridir. Bu sene bahçemde 4-5 ton rekolte bekliyorum. Geçen yıl 900 kilogramda kalmıştık. Bu sene verim çok güzel. En az 4 ton çıkar." diye konuştu.

        Meral, Tekirdağ kirazının en kısa sürede tescil edilmesi gerektiğini belirterek, bunun hem pazarlama kolaylığı sağlayacağını hem de Tekirdağ kirazını diğer kirazlardan ayıran özelliklerin korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Üreticilerden Hamdiye Batur da Tekirdağ kirazının farklı bir tada sahip olduğunu anlattı.

        Öte yandan Tekirdağ Kiraz Festivali, bu yıl 11-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

        Kiraz tanıtım etkinliği, en iyi kiraz yarışması, spor turnuvaları, açık hava sinema gösterileri, resim ve kompozisyon yarışmaları ile konserler düzenlenecek.



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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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