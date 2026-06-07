Tekirdağ'da lastiği patlayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Seymen Mahallesi İstanbul kara yolu üzerinde seyreden R.B. yönetimindeki 59 SNK 691 plakalı motosikletin lastiği patladı. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.B, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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