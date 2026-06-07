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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da lastiği patlayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

        Tekirdağ'da lastiği patlayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 20:38 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da lastiği patlayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Seymen Mahallesi İstanbul kara yolu üzerinde seyreden R.B. yönetimindeki 59 SNK 691 plakalı motosikletin lastiği patladı.

        Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.B, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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