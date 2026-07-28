Tekirdağ'da çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlenecek

Süleymanpaşa Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde çocuklara yönelik "Açık Hava Çocuk Sineması" etkinliği düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, yaz akşamında açık havada sinema izleme imkanı bulacak.



"Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla düzenlenecek etkinlik, yarın saat 20.30'da Altınova Mahallesi Millet Bahçesi'nde başlayacak.



Etkinlikte 6 yaş ve üzeri çocuklar ile aileleri, "Aya Sihirli Yolculuk" adlı animasyon filmini açık havada izleyebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaz aylarında çocukları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.



Nallar, tüm çocukları ve ailelerini açık hava sineması etkinliğine davet etti.



