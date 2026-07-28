Tekirdağ'da Uçmakdere-Şarköy yolunda yenileme çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Uçmakdere'den Şarköy'e uzanan 33 kilometrelik kara yolunun etaplar halinde yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve doğaseverler ile motosiklet tutkunlarının yoğun olarak kullandığı güzergahta Uçmakdere-Gaziköy etabındaki çalışmalar tamamlandı.



Ekipler, projenin devamı kapsamında Gaziköy-Hoşköy arasındaki 4 kilometrelik bölümde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yol genişletme ve altyapı hazırlıklarının ilk 1 kilometrelik bölümü tamamlandı.





Altyapının güçlendirilmesi amacıyla bu bölümde 1800 ton taş dolgu kullanıldı.



Çalışmaların yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanmasının ardından söz konusu etapta asfalt serimine başlanmasının planlandığı belirtildi.







