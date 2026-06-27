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        Tekirdağ'da emniyetten belediye personeline uyuşturucu ve dijital güvenlik eğitimi

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik uyuşturucuyla mücadele ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Tekirdağ'da emniyetten belediye personeline uyuşturucu ve dijital güvenlik eğitimi

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik uyuşturucuyla mücadele ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme programı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programda İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, belediye personeliyle bir araya geldi.

        Eğitimde, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımına ilişkin karşı karşıya bulunduğu riskler ile dijital oyun platformları ve çevrim içi mecralarda karşılaşabilecekleri güvenlik tehditleri hakkında bilgi verildi.

        Programda ayrıca güvenli internet kullanımı, siber farkındalık, çevrim içi oyunların taşıdığı riskler, sosyal medya kaynaklı tehditler ve ebeveynlerin çocuklarını dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı korumak için dikkat etmeleri gereken hususlar ele alındı.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yalnızca okullarla sınırlı tutmadıklarını belirtti.

        Toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Turanlı, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, ailelerimizi bilinçlendirmek ve Tekirdağ'ın huzur ve güvenliğini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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