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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Eve düzenlenen operasyonda, 30 gram eroin, 50 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

        Evde bulunan A.H. ve Y.A. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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