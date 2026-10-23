Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmeni, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmeni, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Ö.Ö'nün kullandığı otomobil, Atatepe mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan özel bir okulda çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen yola düştü.
Kazada yaralanan öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.Ö'nün tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan ve öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin öğretmenlere çarptığı ve öğretmenlerin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.
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