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        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmeni, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmeni, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Ö.Ö'nün kullandığı otomobil, Atatepe mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan özel bir okulda çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen yola düştü.

        Kazada yaralanan öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.Ö'nün tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Gözaltına alınan ve öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin öğretmenlere çarptığı ve öğretmenlerin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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