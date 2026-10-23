Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada

Gözaltına alınan ve öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.Ö'nün kullandığı otomobil, Atatepe mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan özel bir okulda çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye çarptı.

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