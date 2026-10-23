Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Edirne yolunda Ulaş Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Dönüş yapan C.K. yönetimindeki otomobil, caddede ilerleyen M.T. idaresindeki işçi servis minibüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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