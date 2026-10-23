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        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde dönüş yapan otomobille işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde dönüş yapan otomobille işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Edirne yolunda Ulaş Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Dönüş yapan C.K. yönetimindeki otomobil, caddede ilerleyen M.T. idaresindeki işçi servis minibüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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