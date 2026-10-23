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        Tekirdağ'da beklenen yağış etkisini gösterdi, yollar adeta dereye döndü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, bazı noktalarda yollarda biriken yağmur suları dereyi andıran görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Tekirdağ'da beklenen yağış etkisini gösterdi, yollar adeta dereye döndü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, bazı noktalarda yollarda biriken yağmur suları dereyi andıran görüntüler oluşturdu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ'da beklenen yağış etkisini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Yağış sırasında dışarıda bulunan ve yanlarında şemsiye olmayan vatandaşlar, ıslanmamak için iş yerlerinin tentelerine ve kapalı alanlara sığındı.

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        Yollar adeta dereye döndü

        Sağanak yağışın etkisini artırmasıyla birlikte ilçenin bazı noktalarında yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken yağmur suları akışa geçerken, ortaya çıkan görüntüler adeta dere yatağını andırdı. Sürücüler ve yayalar, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Aniden bastıran yağmur, günlük yaşamın akışını da etkiledi. Sokaklarda yürüyen vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yönelirken, bazı noktalarda suyun yol boyunca akması dikkat çekti.

        Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

        Yağışın etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunan vatandaşlar, şemsiyesiz yakalandıkları sağanaktan korunmak için çevredeki iş yerlerine sığındı. Kısa sürede etkisini hissettiren yağmur, kent merkezinde hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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