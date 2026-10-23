Tekirdağ'da öğrencilerden "Cumhuriyetin Işığında Sanat" sergisi
Tekirdağ'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı 50 eserin yer aldığı "Cumhuriyetin Işığında Sanat" resim sergisi açıldı.
Tekirdağ'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı 50 eserin yer aldığı "Cumhuriyetin Işığında Sanat" resim sergisi açıldı.
Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında kentte bir özel okulun öğrencileri tarafından çalışma yapıldı.
Hazırlanan sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.
Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Reda Pündük, AA muhabirine, öğrencilerin birbirinden güzel çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şenol Eliaçık'ın da katıldığı açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi.
Pündük, eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.
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