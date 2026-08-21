Tekirdağ'da forklift ataşmanına çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ'da, forklift ataşmanına çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ'da, forklift ataşmanına çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Sanayi Sitesi'nde 16 yaşındaki A.Ö'nün kullandığı motosiklet, forkliftin yük kaldırmak için kullanılan metal ataşmanına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen A.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ö, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolda ilerleyen motosikletin forkliftin ataşmanına çarpması ve sürücünün motosikletten düşmesi yer alıyor.
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