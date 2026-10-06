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        Tekirdağ'da kanola üretiminde anıza ekim yöntemi yaygınlaştırılıyor

        Tekirdağ'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında yürütülen Kanola Yetiştiriciliği Projesi ile anıza ekim yöntemiyle kanola üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kanola üretiminde anıza ekim yöntemi yaygınlaştırılıyor

        Tekirdağ'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında yürütülen Kanola Yetiştiriciliği Projesi ile anıza ekim yöntemiyle kanola üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Karakavak Mahallesi'nde 34 dekarlık alanda anıza kanola ekimi gerçekleştirildi.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, proje kapsamında üreticilere yüzde 50 devlet desteğiyle sağlanan kanola tohumları toprakla buluşturuldu.

        Çalışmayla, hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarının bulunduğu anıza doğrudan ekim yapılmasıyla toprak işleme ihtiyacının ve üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

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        Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, anıza ekim yönteminin tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılması ve toprağın korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Aksoy, farklı ekim yöntemlerinin üreticiler tarafından uygulanarak sonuçlarının sahada gözlemlenmesinin, bölge şartlarına uygun yöntemlerin belirlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Proje kapsamında desteklenen kanola tohumlarının üreticilerle buluşturulmasıyla kentte kanola ekim alanlarının artırılması ve alternatif üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        - "Bu sene 160-170 dönümde anıza ekim yapacağım"

        Üretici Bahri Koç da yaklaşık 2 yıldır anıza ekim yöntemini takip ettiğini ve yöntemi kendi arazilerinde uygulamaya karar verdiğini söyledi.

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        Anıza ekim konusunda araştırmalar yaptığını belirten Koç, "Ben 2 senedir anıza ekimleri, ayçiçeği olsun, kanola olsun takip ediyordum. Farklı olduğunu araştırmalarımda gördüm. Bu sene 160-170 dönümde anıza ekim yapacağım. Yerli tohumluğu da burada 35 dönümde iki tohumla beraber deneyeceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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