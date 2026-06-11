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        Tekirdağ'da kermes geliriyle ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye desteği

        Hayrabolu'da Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi Değerler Eğitimi Kulübü tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan 2 akülü ve 1 manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kermes geliriyle ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye desteği

        Hayrabolu'da Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi Değerler Eğitimi Kulübü tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan 2 akülü ve 1 manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

        Okulun öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelir, sosyal sorumluluk çalışması kapsamında değerlendirildi.

        Düzenlenen programda tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

        Okul Müdürü Mehmet Mümin Lütfüoğlu, kermes sayesinde öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve gönüllülük bilincini pekiştirdiğini belirtti.

        Lütfüoğlu, projeye katkı sunan öğretmen, öğrenci, veli ve hayırseverlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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