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        Tekirdağ'da öğrenciler atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergiledi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde öğrenciler, geri dönüştürülebilir atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri düzenlenen defilede sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Tekirdağ'da öğrenciler atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergiledi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde öğrenciler, geri dönüştürülebilir atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri düzenlenen defilede sergiledi.

        Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ile Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu iş birliğinde çevre bilinci ve geri dönüşüm farkındalığı oluşturması amacıyla "Atıktan Modaya" etkinliği düzenlendi.

        Programda konuşan Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu Müdürü Hakan Çetin, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Çetin, öğrencilerin atık malzemelerden oluşturdukları kıyafetlerle farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, gazete, plastik, karton ve çeşitli atık malzemeler kullanarak tasarladıkları kıyafetleri defileyle tanıttı.

        Programa İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gülyüz Yaman, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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