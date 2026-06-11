Trakya'da son yağışlar yüksek verim beklentisini güçlendirdi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son dönemde etkili olan yağışlar, tarımsal üretime ilişkin beklentileri yükseltti.



Özellikle kışlık ekimlerde kuraklık riskini büyük ölçüde ortadan kaldıran yağışlar, yazlık ürünlerde de su stresini azaltırken, başta buğday ve arpa olmak üzere birçok üründe yüksek verim beklentisini güçlendirdi.



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, son dönemde etkili olan yağışların ekinlere çok iyi geldiğini söyledi.



Özellikle buğday, arpa, ayçiçeği, kanola ve mısır ekili alanlarda ürünlerin gelişiminin oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan Başer, geçen yıl yaşanan kuraklık koşullarını bu yıl yaşanmayacağını belirtti.



Buğdayın süt dolum döneminde bulunduğunu ve bu süreçte alınan yağışların verim açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Başer, "Bu anlamda gelen yağışlar gerçekten çok iyi oldu. Arpada da süt dolumunun sonuna gelindi ancak yine de faydası olacak. Ayçiçeklerinde ise gelişim oldukça iyi. Bu bitkiler için mükemmel bir yağmur oldu." diye konuştu.



Başer, bu yıl bazı ürünlerde rekor verimlerin görülebileceğini dile getirdi.



Özellikle buğday ve arpada beklentilerin yüksek olduğuna dikkati çeken Başer, "Buğdayda bizim için normal verim 600 kilonun üzeri olmasıydı ama bu sene 800 ile 900 hatta bazı küçük alanlarımızda 1 tona kadar verimler bekliyorum. Arpada da yine 800 ile 900 kiloları bekliyorum. Ayçiçeği çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.



Başer ayrıca çiftçilerin bilinçlenmesi ve teknolojiden daha fazla yararlanmasıyla birlikte anıza ekim uygulamalarının yaygınlaştığını, bunun da tarımsal üretim açısından önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.



- "Yüz güldüren sonuçlar elde edebiliriz"



Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da son dönemde etkili olan yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, sezonun olumlu ilerlediğini söyledi.



Yağışların özellikle buğday, arpa ve ayçiçeği üretim alanlarında önemli fayda sağladığını ifade eden Saygı, "Geçen yıl kuraklığın olumsuz etkilerini yoğun şekilde yaşamıştık. Bu yıl ise zamanında gelen yağışlar sayesinde ürünler çok daha sağlıklı bir gelişim gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Tarlalardaki görünümün umut verici olduğuna dikkati çeken Saygı, şöyle konuştu:



"Üreticilerimizden aldığımız geri bildirimler de olumlu. Buğday ve arpa başta olmak üzere birçok üründe verim beklentisi geçen yıla göre oldukça yüksek. Eğer hasat dönemine kadar olağanüstü bir olumsuzluk yaşanmazsa yüz güldüren sonuçlar elde edebiliriz."



- "Buğdayda kış dönemi çok güzel oldu"



Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da bu yıl görülen yağışların tarımsal üretimde verimi artırdığını kaydetti.



Buğday ve arpanın gelişiminin çok iyi seviyelerde olduğunu ifade eden Şaylan, çiftçilerin hasat zamanını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Hububat üretiminde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın ayrı bir öneminin bulunduğunu dile getiren Şaylan, "Tabii ki biçmeden de bir şey diyemeyiz ama görüntü itibarıyla buğdaylarımız, arpalarımız güzel. Güzel verim alacağımızı zannediyorum. Geçen yıl yağışlar çok kısıtlıydı. Beklediğimiz zamanlarda yağışlar pek görülmemişti. Geçen yıl ile bu yıl arasında büyük bir fark var. Bu yıl güzel ve kaliteli verim bekliyoruz. Buğdayda kış dönemi çok güzel oldu. Buğday üşümesi gereken zamanda üşüdü, yağış alması gereken zamanda yağış aldı, ekilişten bugüne kadar iyi durumda geldi." diye konuştu.

