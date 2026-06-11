Tekirdağ'da polisler ile çocuk evlerinde kalan gençler dostluk maçında buluştu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan gençler, dostluk maçında bir araya geldi.



Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı ile çocuk evlerinde kalan gençler dostluk maçı yaptı.



Dostluk ve dayanışma amacıyla gerçekleştirilen karşılaşmada, gençler ile polisler sahada centilmence mücadele etti.



Gençler, polislerle birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşadı.



İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, organizasyonun gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlaması ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmesi açısından önemli olduğu belirtti.







