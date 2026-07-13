Tekirdağ'da LGS Türkiye birincisi Zeynep Simay Öztürk başarısının sırrını anlattı:

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer alan Kapaklı Yıldızkent Ortaokulu öğrencisi Zeynep Simay Öztürk, başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.



Öztürk, AA muhabirine, sınava hazırlık sürecinde hiçbir dersi ihmal etmediğini, her gün düzenli olarak çalıştığını belirtti.



Tüm derslere eşit önem verdiğini ifade eden Öztürk, "İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce dahil bütün derslere düzenli çalıştım. Bir gün çalışıp bir gün ara vermedim. Her gün az da olsa soru çözdüm. Bu süreçte telefon kullanımını tamamen bıraktım ve hiçbir sosyal medya platformunu kullanmadım." dedi.



Hedefinin İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmek, ardından mühendislik okumak olduğunu dile getiren Öztürk, LGS’ye hazırlanan öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve paragraf soruları çözerek okuduğunu anlama becerilerini geliştirmelerini tavsiye etti.



Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı da öğrencinin başarısında aile, öğretmen ve okul yönetiminin ortak emeğinin bulunduğunu belirterek, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrenci ve okulları desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.



Yıldızkent Ortaokulu Müdürü Sezgin Kocabıyık ise okulda yaz döneminden itibaren Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile hafta sonu kurslarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.



Okulda ekip ruhuyla yürütülen çalışmaların başarıya katkı sağladığını vurgulayan Kocabıyık, LGS'de okuldan 6 öğrencinin yüzde 0,5'lik, 32 öğrencinin ise yüzde 5'lik başarı dilimine girdiğini kaydetti.



Öğrencinin annesi İlknur Öztürk de başarının temelinde düzenli çalışma ile okul-aile iş birliğinin bulunduğunu belirterek, kızının planlı bir hazırlık süreci geçirdiğini ve moralinin düştüğü dönemlerde kendisine destek olduklarını söyledi.

